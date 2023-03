Migranten verklaren zelf wel te wonen maar niet te werken op Aeroparc Rijen

RIJEN – De migranten die in twee woningen op Aeroparc in Rijen verbleven gaven zelf aan dat ze niet op het terrein werkten. Dat is tegen de afspraken in volgens de gemeente, en dus gaf ze verhuurder Kees Smans een dwangsom van 50.000 euro. Terecht?

,,Als er Amerikaanse docenten voor de Tilburgse universiteit in twee bedrijfsgebouwen op Aeroparc waren gehuisvest had de gemeente Gilze en Rijen er geen enkel probleem van gemaakt,” zei de advocate van verhuurder Kees Smans uit Dorst vorige week tijdens een rechtszaak in Den Haag.

,,Maar nu het om arbeidsmigranten gaat die veelal schoonmaakwerk doen is het wel een probleem. Maar die mensen moeten toch ook ergens wonen”, vervolgde Smans’ raadsvrouw haar betoog tijdens een rechtszaak over een dwangsom van de gemeente Gilze en Rijen. Die legde aan Smans een dwangsom van 50.000 euro op omdat hij in strijd met de regels voor luchthavenbedrijventerrein Aeroparc in twee gebouwen migranten huisvestte die niet voornamelijk bij bedrijven op het Rijense luchtvaartterrein werkten. Volgens Smans werkten ze wel degelijk op Aeroparc, zij het voornamelijk parttime.

Niet te spreken

Smans was tijdens de rechtszaak bij de Raad van State niet te spreken over de handelwijze van Gilze en Rijen: ,,Ik heb vooraf uitgebreid overleg gehad met de gemeente en een ambtenaar zei dat het geen probleem was om in twee leegstaande gebouwen arbeidsmigranten te huisvesten. Over waar en hoe lang die ergens moesten werken was helemaal niets gezegd.” De gemeentewoordvoerder zag het anders en zei dat het bestemmingsplan voor Aeroparc duidelijk is dat daar alleen mensen mogen wonen die direct betrokken zijn bij de aldaar gevestigde bedrijven.

Volgens Smans geeft hij wel degelijk een vergunning van Gilze en Rijen gekregen: ,,Om de twee gebouwen aan de Ericssonstraat te verbouwen tot een woongebouw met 189 kamers.” De gemeentewoordvoerder erkende dat: ,,Maar met de beperking dat er hoogstens 150 bedden mogen staan en dat de bewoners daar maximaal een jaar mogen wonen en alleen bij bedrijven op, of direct nabij Aeroparc mogen werken.”

Elders in de regio

Volgens Smans werkten de meeste bewoners bij zijn en andere bedrijven op Aeroparc. Alleen stelde de Raad van State tijdens de zitting vast dat uit eigen verklaringen van de migranten bleek dat zij het grootste deel van de tijd elders in de regio werkten. Hoe dan ook gaat de hoogste bestuursrechter uitzoeken of de gemeente de dwangsom mocht opleggen en innen.

Smans hoopt dat de Raad alsnog korte metten met de dwangsom maakt. Want in de verbouwing heeft hij ook al zo’n half miljoen euro geïnvesteerd. En dan zou daar nog een halve ton dwangsom bijkomen. Uitspraak binnen enkele weken.