Milieuclubs willen uitbreiding pluimveehouderij in Rijen via rechter tegenhouden

BREDA/RIJEN - Een aantal milieuverenigingen en omwonenden zijn naar de rechter in Breda gestapt om uitbreiding van pluimveebedrijf Smits aan de Mosstraat in Rijen tegen te houden. Ze vrezen voor extra geurhinder, meer stikstof en verkeersoverlast.

Ze komen onder meer in het geweer tegen de biomassacentrale. Die staat er al een paar jaar en werd illegaal aangelegd, maar daarvoor heeft de eigenaar alsnog een vergunning aangevraagd en van de gemeente Gilze en Rijen en de provincie Noord-Brabant gekregen. In de centrale wordt hout gestookt om de kippen van warmte te voorzien tijdens met name de winterperiode. Ook wordt er elektriciteit mee opgewekt voor het bedrijf.

Er waren ooit plannen om extra centrales erbij te plaatsen om met die warmte een woonwijk te verwarmen, maar dat plan heeft de gemeenteraad een paar jaar geleden afgeschoten.

Uitstoot van ammoniak

Om de vergunning te krijgen moest het bedrijf maatregelen nemen om de ammoniakuitstoot door de kippen te verminderen. Deze ‘uitstootruimte’ kan worden gebruikt om de uitbreiding mogelijk te maken, via het zogeheten intern salderen.

Quote Je moet elke twijfel wegnemen, het is de vraag of dit voldoende is advocaat milieuverenigingen

De milieuverenigingen betwijfelen of de uitgangspunten van de uitstootberekeningen wel kloppen en wijzen erop dat de Raad van State eerder over dit soort stallen heeft geoordeeld dat er meer wordt uitgestoten dan oorspronkelijk gedacht. Daarmee staat in hun ogen ook niet vast dat de verbeteringen die Smits toepast wel de voorspelde vermindering van ammoniak opleveren. ,,Je moet elke twijfel wegnemen, het is de vraag of dit voldoende is”, zegt hun advocaat.

De raadsman van Smits stelt dat bij de stallen waarop de uitspraak van de Raad van State is gebaseerd de boeren niet exact conform de voorschriften werkten. ,,Bij Smits worden die allemaal gevolgd. En hij is ook bereid dat te borgen via extra voorschriften die in de vergunning kunnen worden opgenomen.”

‘Geen significant verschil’

De milieuverenigingen brengen naar voren dat door de uitbreiding de stikstofuitstoot iets toeneemt en daarom de plannen niet mogen doorgaan. Maar de provincie werpt tegen dat het om een verhoging gaat op afrondingsniveau. ,,Dat is geen significant verschil”, aldus Noord-Brabant.

Het pluimveebedrijf droogt de mest van de kippen en zet die om in poeder of korrels die worden verkocht. De bezwaarmakers vinden dat dat niet volgens het bestemmingsplan kan, omdat het geen agrarische activiteit zou zijn. Smits en de gemeente denken daar anders over.

Ook de biomassacentrale valt volgens Gilze en Rijen onder deze noemer te vatten, omdat die alleen gebruikt wordt ten behoeve van het bedrijf. De milieuverenigingen delen die mening niet.

De rechters doen over zes weken uitspraak.