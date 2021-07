Miljoen euro gevonden in vrachtwagen op A58 bij Oirschot

video + update Zwaarge­wond slachtof­fer steekpar­tij in Tilburgse flat staat onder bewaking politie in ziekenhuis

26 juni TILBURG - Een man is zaterdag in kritieke toestand in zijn woning gevonden aan de Dirigentenlaan in Tilburg. Hij is daar neergestoken en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht, waar hij bewaakt wordt door de politie.