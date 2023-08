Minder treinen tussen Breda, Tilburg en Den Bosch vanwege defecte trein

indebuurt.nl Teatske verhuisde 10 jaar geleden naar Tilburg voor de liefde: 'Beste stap ooit'

Teatske Kraneveld – Bekkema woonde als echte prinses op een nieuwbouwkasteel in het Veluwse Ermelo. Haar prins Jeroen leerde ze kennen via internet… en die woonde in Tilburg. Tien jaar geleden besloot Teatske zijn kant op te komen. “Na elke week 121 kilometer rijden om elkaar te zien, waagden we de sprong.”