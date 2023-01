Minder vuurwerkschade in Dongen, maar wel vraagtekens rondom ‘heel raar’ vandalisme

DONGEN - In de gemeente Dongen is de vuurwerkschade rondom de jaarwisseling met 5.500 euro weer rond het gemiddelde. Dat is een flinke daling na de 15.000 euro een jaar geleden. Tegelijkertijd tast de gemeente in het duister over vernielde lantaarnpalen.

Tijdens de jaarwisseling werden tien prullenbakken vernield. In totaal komt de schade in Dongen uit op een bedrag van 5.500 euro. Dat is iets hoger dan het gemiddelde tussen 2013 en 2020, dat in die periode rond de 5.000 euro lag.

,,Vorig jaar was het nog drie keer zoveel. Naast prullenbakken waren er toen ook verkeersborden, een verkeersspiegel, bankje en picknicktafel kapot. Dat was wel echt uitzonderlijk. Een jaar eerder was het 2500 euro, toen ging het om twee verkeersborden en vijf afvalbakken”, zegt woordvoerder Mark van Rijen.

Vernielde lantaarnpalen

Naast de vuurwerkschade kreeg Dongen in december ook nog op een andere manier te maken met vandalisme. Aan de Westerlaan werden drie lantaarnpalen opengemaakt. De bedrading werd doorgeknipt en luiken om bij de bedrading te komen werden meegenomen.

Quote We hebben aangifte gedaan, dit kan leiden tot gevaarlij­ke situaties Mark van Wijk, woordvoerder gemeente Dongen

,,Heel raar”, zegt Van Wijk over de vernielingen. ,,We weten echt niet waarom dit gedaan is, zien het als vandalisme. We hebben aangifte gedaan, want het kan leiden tot gevaarlijke situaties.”

,,Als er in het buitengebied overlast is van muskusratten, dan heeft het waterschap de verplichting om klemmen te plaatsen. Die zijn ook wel eens weggehaald. Dan kun je nog denken dat iemand echt tegen het vangen van de muskusratten is. Maar hierbij hebben we echt geen idee waarom het gedaan is.”

De gemeente noemt de vernielingen onacceptabel. Omdat er onnodig veel gemeenschapsgeld moet worden uitgegeven aan het herstel van spullen. ,,Maar het belangrijkst: het levert gevaarlijke situaties op. Door de vernielingen wordt een onveilige situatie gecreëerd voor inwoners.”