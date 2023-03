Minder WW-uitkeringen in de gemeente Tilburg

Gedaan met de rust vrezen buurtbewo­ners: tweede plan bij Tilburgse Duvelhok ‘net zo goed overspan­nen’

TILBURG - De nieuwe plannen rond het Duvelhok aan de St. Josephstraat in Tilburg zijn weer totaal niet in evenwicht met de rest van de buurt, zo betogen kritische omwonenden. Ze vinden het te massaal, vrezen voor de rust en verkeers- en parkeerproblemen. ,,Dit is nog altijd overspannen.”