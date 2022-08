Mindervalide Christel mag fiets niet tegen eigen winkel aan zetten van gemeente

TILBURG - Bij de Chocolate Company in Tilburg staat altijd een fiets tegen de gevel geparkeerd. Het is die van eigenaresse Christel Sparla, door een ongeluk mindervalide geworden. Maar fietsen parkeren in de binnenstad mag niet zomaar en de gemeente wil voor Sparla geen uitzondering maken.

Het is bijna vier jaar geleden dat Christel Sparla en haar man de Chocolate Company aan het Stadhuisplein begonnen. Het is ook vier jaar geleden dat het stel onderweg van hun zaak naar huis op de scooter werden aangereden. Sparla werd, zoals ze zelf zegt ‘half invalide’.

,,Ik brak mijn kuit, mijn scheen en verbrijzelde mijn enkel.” Even leek de Chocolate Company een verloren zaak. Sparla kan immers niet lang achter elkaar staan of lopen. Vier jaar en zes operaties verder weet ze dat ze nooit meer helemaal de oude zal worden. Maar werken, dat gaat.

Scooter komt er niet meer in

,,Een scooter komt er bij ons natuurlijk niet meer in, dus meteen aan het begin van mijn revalidatietraject heb ik een elektrische fiets gekocht.” In tegenstelling tot lopen doet fietsen niet zo’n pijn.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Zo parkeert Sparla haar fiets altijd. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Er is alleen één probleem: de afstand tussen de fietsenstalling op het Pieter Vreedeplein en de Chocolate Company is voor Sparla te ver om te lopen. Bovendien moet ze om haar fiets te stallen een trap af. ,,Er is ook een lopende band, maar die is vaker kapot dan dat hij werkt.” En dus zet Sparla al bijna vier jaar lang haar fiets tegen de gevel van haar winkel aan.

Geen uitzondering maken

,,Eigenlijk mag je je fiets niet zomaar overal parkeren in de binnenstad. Dus door de jaren heen heb ik verschillende keren contact met de gemeente opgenomen om een soort ontheffing of uitzondering aan te vragen.” Het antwoord was telkens nee.

Afgelopen donderdag kwam Sparla's gevreesde scenario uit: ,,Mijn dochter kwam de winkel binnen: ‘mam, je fiets is weg’.” De Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) bleek hem op te hebben gehaald. Sparla’s vader en dochter haalde de fiets met de auto op het depot op.

Voor het raam

Sparla kroop wederom in de pen, maar de gemeente - niet voor commentaar bereikbaar - houdt voet bij stuk. ,,Er zijn ook mensen bij de gemeente die me écht willen helpen, maar diegene die er uiteindelijk over gaat hoort daar helaas niet bij.”

,,We vinden het erg vervelend dat de dame in kwestie hier tegenaan loopt”, laat een woordvoerder van de gemeente weten aan deze krant. ,, Het is voor ons belangrijk dat de binnenstad toegankelijk is voor iedereen. We gaan de verzoeken van mevrouw nazoeken en proberen samen te kijken naar een oplossing.”

Ondertussen zet Sparla haar fiets gewoon weer tegen haar gevel aan. ,,Maar nu recht voor het raam, zodat ik hem in de gaten kan houden.”