Minister trekt 45 miljoen uit voor hogescholen in krimpregio’s, vooral Fontys spekkoper

Mark en Birgit Bastiaan­sen geloven in kracht van Nederlands design: ‘Duurzaam en vaak met een knipoog’

BAVEL - Opa en oma Bastiaansen stonden bijna 60 jaar geleden aan de wieg van het familiebedrijf. Inmiddels is met Mark (31) en Birgit (29) de derde generatie aan zet bij Bastiaansen Wonen in Bavel. ,,We zetten onze stempel, stapje voor stapje.”