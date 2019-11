Mobiele daklozenopvang van Joshua gestolen in Tilburg: ‘Het wordt koud, ik hoop dat je hem terugbrengt’

Folderbran­che in cassatie tegen ja-ja-stic­ker

6:53 Bedrijven uit de folderbranche vechten door tegen de invoering van de ja-ja-sticker in Amsterdam. De organisatie van grafische bedrijven KVGO en de verspreiderskoepel MailDB gaan in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof in de hoofdstad, dat in september oordeelde dat de ja-ja-sticker juridisch toelaatbaar is. Kortgeleden besloot de gemeente Tilburg ook zo'n sticker in te voeren.