Moeder verongelukte Jayden (12) start petitie voor veilige Ringbaan-Zuid, ‘Dat ben ik aan hem verplicht’

Diana (60) uit Riel verloor haar baan door corona, maar vond met wat hulp een nieuwe in de uitvaart­zorg

20 mei RIEL/TILBURG - ‘Je hebt je leeftijd tegen’ zeiden kennissen toen Diana Cotteleer in coronatijd haar baan verloor. ,,Dat zullen we nog wel eens zien”, antwoordde zij. En zie inderdaad. Een nieuwe toekomst gloort alweer, ook nog op een terrein waar ze veel in kwijt kan: uitvaartverzorging. “Wow”, zegt ze over de hulptroepen die dat mogelijk maken, het Regionaal Mobiliteitsteam. ,,Dit betekent zo veel.”