‘Moedige’ automobilisten rijden dronken Pool klem die achter op auto van Eindhovense vrouw botst in Tilburg

Hakenkruis bij WO II-vlieg­veld De Kiek in Riel: 'Belache­lijk, juist op deze plek’

RIEL - ‘Juist op zo'n plek een hakenkruis zetten, dat kan natuurlijk niet’. De collectieve verontwaardiging is groot over het bekladden van een bord bij schijnvliegveld De Kiek. Op de plek, die de herinnering aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog levendig wil houden, is onder meer met zwarte verf een hakenkruis getekend.

22 maart