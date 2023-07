Moergestelnaar Moorman geeft niet op: bouwplan van Jumbo-ondernemer is ‘wall of shame’

Glasvezel. ‘Waarom twee keer aanleggen?’, vragen ze zich in ’s Gravenmoer af

’S GRAVENMOER - De straten in ’s Gravenmoer lagen vorig jaar open voor de aanleg van glasvezel. Groot was de verbazing bij inwoners dat onlangs opnieuw de schop de grond in is gegaan. ,,Konden die glasvezelbedrijven dat niet in één keer doen?”