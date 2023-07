Moergestelse brouwer heeft probleem: flesjes springen open door ‘wilde gist’

Animo voor schoolont­bijt Dikke Mik is groot, maar schaamte blijft een drempel

TILBURG - Het aantal ontbijters bij Dikke Mik is verdubbeld, ondanks de schaamte rondom thema. Hoe dan ook: verdere groei van het Tilburgse initiatief zit er even niet in. ,,We willen het project eerst steviger neerzetten. Bovendien: om te groeien hebben we geld nodig.”