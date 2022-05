Moet deze weg op de schop na drie ongelukken in een week? ‘Dit voelt niet goed’

GILZE - Drie ongelukken in één week, met één dode en meerdere gewonden. Het is goed raak op Langenbergseweg (N260) in Gilze. Toch ziet de provincie nog geen aanleiding om de weg anders in te richten. En nee, de afstelling van verkeerslichten is niet veranderd, zoals sommigen denken.

In Gilze en Rijen is bezorgd gereageerd op drie ongevallen in zo korte tijd. Het college heeft een brief over de provinciale weg geschreven naar de provincie. Twee fracties hebben vragen gesteld over de veiligheid van de weg en wat er aan verbeterd zou moeten worden. Over de weg rijden dagelijks 14.600 (2020) gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

Vrachtwagenchauffeur

Op de kruising Langenbergseweg/Tilburgsebaan kwam vorige week een 29-jarige vrachtwagenchauffeur uit Haaren om het leven toen hij op een andere vrachtwagen botste. Enkele dagen later raakten op dezelfde kruising twee kinderen gewond bij een aanrijding van de auto waarin zij zaten met een vrachtwagen.

Woensdagmiddag was er even verder bij de afrit van de A58 naar de Langenbergseweg een aanrijding met drie auto’s. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee auto’s raakten in de berm, waarvan een op de kop. Ten tijde van dit ongeval waren de verkeerslichten uit volgens een ooggetuige.

,,De provincie moet hier onderzoek naar doen. Dit voelt niet goed”, zegt Ruud van Iersel van Kern’75. De raadsfractie heeft aan het college van B en W vragen gesteld, net als de VVD. Kern'75 verwijst naar meerdere ongevallen met beknelling en gewonden eerder. ,,In 2014 is een ongevallen-analyse gemaakt, onder meer is toen naar de afstelling van de verkeerslichten gekeken.”

Twee vrachtwagens zijn vorige week dinsdag vroeg op de N260 bij Gilze tegen elkaar gebotst. Eén chauffeur kwam daarbij om het leven.

Te kort op oranje

Van Iersel en David Vermorken van de VVD hebben beiden gehoord dat de verkeerslichten mogelijk te kort op oranje staan. Vrachtverkeer kan dan soms niet meer remmen. ,,Ik heb daar geen oordeel over. Ik hoor van mensen dat ze zeker weten dat ze door groen zijn gereden”, zegt Van Iersel. ,,Daarom moet er goed naar gekeken worden.”

Ook de VVD maakt zich zorgen, maar sluit ook niet uit dat het toeval is. Vermorken vraagt zich ook af of de ontsluiting van Wijkevoort straks via de N260 gevolgen heeft voor Gilze. De provincie verwijst naar Tilburg, dat verantwoordelijk is voor de N260 ten noorden van de A58.

Quote Zover wij weten is sprake van een vervelende, trieste en toevallige samenloop. We hebben de provincie gevraagd of zij dat ook zo zien en indien nodig actie te ondernemen Wethouder Corné Machielsen

Wethouder Corné Machielsen is geschrokken van de ongevallen zo kort na elkaar. ,,Zover wij weten is sprake van een vervelende, trieste en toevallige samenloop. We hebben de provincie gevraagd of zij dat ook zo zien en indien nodig actie te ondernemen.” De vragen van de fracties worden binnenkort beantwoord.

Onderhoud

Gedeputeerde Suzanne Otters - Bruijnen laat via haar woordvoerder weten dat de provincie alle informatie over de ongevallen aan de politie heeft gegeven. ,,Het onderzoek is aan hen. Behalve een mogelijk vervolg daaruit is er geen aanleiding de N260 anders in te richten.”

In februari is onderhoud gepleegd aan de verkeerslichten. ,,De afstelling is niet veranderd en voldoet aan de richtlijnen. We hebben wel een melding gekregen dat het licht te kort op oranje staat. Als uit de analyse van de politie iets naar voren komt dan zullen we natuurlijk actie ondernemen.”

Twee slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd na een ongeval op de afrit van de A58 naar de Langenbergseweg in Gilze.