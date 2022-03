Moet het Kloosterplein autovrij? Is er plek voor windmolens? En kan Goirle zelfstandig blijven?

Eritrese christenen niet langer welkom in Tilburgse kerk: ‘Etensres­ten in de doopvont’

TILBURG - Christenen uit Eritrea zijn niet langer welkom om op zaterdag hun eredienst te vieren in de Jozefkerk op de Heuvel in Tilburg. ,,Ik vind het ontzettend pijnlijk en we hebben ook heel veel geduld en passie opgebracht, maar het lukte de Eritreeërs niet om gemaakte afspraken na te komen”, zegt pastoor Robert van Aken.

9 maart