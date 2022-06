Moet oude burgemeesterswoning Berkel-Enschot monument worden? ‘Daar heb ik alleen maar last van!’

Daarmee nam de rechter al een beetje een voorschot op de uitspraak die over een paar weken volgt. De eigenaar van het kersverse gemeentelijke monument woont al 25 jaar in zijn woning aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot en snapt niet waarom Tilburg zijn woonstek zo ‘monumentaal’ vindt. ,,Ik heb er alleen maar last en nadeel van. Mijn woning is fors minder waard en als ik iets wil verbouwen moet ik daar enorm veel moeite voor doen, of het mag sowieso niet. En waarom? Alleen omdat oud burgemeester Panis hier ooit na de oorlog heeft gewoond, of omdat zijn broer, de architect, de woning heeft ontworpen?”, aldus de bewoner tijdens de rechtszaak.