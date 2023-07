Mogelijk toch onderwijs in leeg schoolgebouw in Hulten: ‘Nood is hoog’

Een taxicontro­le? Dat mag veel vaker, aldus de chauffeur, waarna de boete van 169 euro kwam

TILBURG - Zodra een taxichauffeur in Tilburg inspecteurs ziet, weten alle chauffeurs in de stad het. Een kat-en-muisspel in de zoektocht naar taxi’s zonder vignet of chauffeurs die te weinig rust nemen, is ook deze Roze Maandag begonnen. Al zijn de ‘goede’ chauffeurs alleen maar blij met de controles. ,,Van mij mag dit elke week.”