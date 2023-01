Mozart wint The Voice, RTL Boulevard doet verslag: het kan allemaal in deze hilarische familiemusical

Bijna 300 euro inschrijf­geld voor een kavel in Hilvaren­beek: ‘Een verdienmo­del over de rug van woningzoe­ken­den’

HILVARENBEEK – Als je in Hilvarenbeek in aanmerking wilt komen voor een bouwkavel of een nieuwe woning, dan vraagt de gemeente 272 euro inschrijfgeld. Onrechtvaardig, schrijft een inwoner van Diessen aan het college van B en W en de gemeenteraad. ‘Het is geld verdienen over de rug van woningzoekenden.’

27 januari