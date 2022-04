Multifunctioneel sporten op vijfde Krajicek Playground van Tilburg

,,Voorheen lag hier een heel oud veldje. Met molshopen een oud stuk kunstgras wat er bovenop was gelegd”, zegt Dragan Kokotovic van Buurtsport Tilburg over de voormalige staat van het voetbal- en sportveldje aan de Generaal Pattonstraat. Met geld uit een coronapotje van de gemeente en een samenwerking met de Krajicek Foundation werd het veldje compleet gerenoveerd. Nu zijn er faciliteiten om te voetballen, basketballen, hockeyen en handballen, en als er een net wordt opgehangen ook voor volleybal en tennis. ,,Dit is precies wat we willen”, zegt Kokotic tevreden.

,,Het ligt er mooi bij en ikk hoop dat er nog wat meer speeltoestellen bijkomen”, zegt Hasan Abaka van de Krajicek Foundation, die dit jaar 25 jaar bestaat. ,,Op deze manier hebben kinderen dicht bij huis een plek om te sporten en spelen en kunne ze onder begeleiding hun energie kwijt. We willen minimaal twee keer per week sport- en spelactiviteiten te houden en streven naar meer momenten.”

Het veldje werd geopend met een voetbaltoernooi en er waren rap- en dansoptredens (waarin een groene bal de leidraad vormde) waarvoor kinderen in de buurt via door Contour de Twern geregelde workshops de afgelopen weken oefenden.

Scholarshippers

De activiteiten op de Krajicek Playground gaan plaatsvinden onder begeleiding van Buurtsport Tilburg en de zogeheten Krajicek Scholarshippers, een soort jeugdige coaches. ,,Dan krijg je een beurs en daar kun je aan meedoen zolang je studeert“, zegt Kokotovic, die coordinator is van de Scholarshippers. ,,Per playground hebben we ruimte voor drie scholarshippers. Ze worden eerst gescreend en krijgen daarna een cursus.”

Na veldjes aan de Smutslaan, in de Reeshof, het Westerpark en Spoorpark is de sportlocatie aan de Generaal Pattonstraat het vijfde Krajicek Playground van Tilburg. De zesde is ook al in aantocht. Dat verrijst in de komende maanden aan de Kruizemuntweg in Tilburg-West.

Volledig scherm Opening Krajicek Playground Generaal Pattonstraat © Stan Schrijen