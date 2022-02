Na 107 jaar blaast Anneke, de oudste inwoner van Brabant, haar laatste adem uit

Opschud­ding rond plotse sluiting basis­school in Dongen: ‘Het gonst op het school­plein’

DONGEN - Er is grote beroering ontstaan over de aankondiging dat basisschool De Noorderpoort in Dongen moet sluiten. De school heeft al drie jaar te weinig leerlingen. Vorige week kregen de ouders te horen dat de school gaat sluiten.

