Na 21 jaar verlaat bekende portier het Tilburgse nachtleven: ‘Als ze van je wegkijken bij het groeten weet je het al’

Raddraaiers? Daar ontwikkel je als portier een neus voor. Negen van de tien keer ziet Michiel van ‘t Hoff al wie problemen gaat veroorzaken. ,,Je begint met een ‘goedenavond’ en als ze van je wegkijken weet je het al: daar moet je een oogje op houden vanavond.” Je merkt het ook aan de houding in de rij voor het café, vertelt de ex-portier. ,,Mij maakt het niet uit waar je vandaan komt, welke afkomst je hebt, iedereen is gelijk. Maar iedereen die zich niet gedraagt gaat eruit. Ook daar is iedereen gelijk in.”



Van ‘t Hoff is een meer dan bekend gezicht aan de Korte Heuvel, 21 jaar stond hij aan de deur bij café Polly Maggoo. Natuurlijk viel de 43-jarige op door zijn lange en brede verschijning, maar meer nog door het gemak waarmee hij met de bezoekers babbelde, ze liet relaxen. Je wist wat je aan hem had: waren er problemen dan stond de portier binnen een paar tellen bij de vechtersbaas en lag die zo op de grond.



Stappers beschrijven hem als ‘die fijne portier’. Hij lacht. ,,Ja de mensen waar je geen omkijken naar hebt, maar er zullen er ook zijn die denken ‘blij dat we van hem af zijn’.” Hij haalt zijn schouders op: ,,Ik heb het werk altijd naar eer en geweten gedaan.”