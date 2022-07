Na bezwaar Hotel Central-eigenaar komt er toch geen kunstwerk in de Stationsstraat: ‘Zonde’

Hoogleraar Marc Swerts schetst het universi­teits­le­ven: ‘Ego’s botsen hier vaak’

TILBURG - Drie boeken over het campusleven. Vlaming Marc Swerts, hoogleraar aan Tilburg University, geeft in zijn laatste roman De halve wereld zijn satirische kijk op de wetenschappelijke wereld. ,,Een universiteit is nog steeds een heel hiërarchisch instituut. Dat is eigenlijk best vreemd; wetenschappelijke inzichten worden niet waardevoller omdat een belangrijk persoon die toevallig geuit heeft.”

29 juni