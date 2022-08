Na drie jaar kan het eindelijk: droge voeten houden in De Brand door nieuwe vlonderpaden

Trots. Dat is beheerder Queckel als hij voor de fotograaf over het pad dat zo'n 200 meter lang en ongeveer 1 meter breed. Met de zon aan de hemel en bijna 30 graden Celsius op de thermometer is het haast niet voor te stellen dat het pad normaliter een natte strook van zo’n 100 meter overbrugt. ,,Als het straks weer een week regent, loop je niet meer door de beek, maar erover”, vertelt Queckel. ,,De ondergrond van dit gebied is leem waar het water niet doorheen kan. Daardoor zoekt het zijn weg en wordt het een groot moerasgebied.”

Geen machines

Het 500 hectare grote gebied is eigendom van het Brabants Landschap, waar Queckel beheerder is. ,,In de middeleeuwen is dit gebied ontgonnen. De sloten en paden die ze toen maakten, zijn vandaag nog in gebruik omdat je hier met machines niks kunt. Je komt er wel in, maar nooit meer er uit.”

Ook stroomt de Zandleij door het gebied, maar in de loop daarvan heeft de mens wel de hand gehad. Zo is een deel gedempt, waardoor het water zijn eigen weg in het gebied ging zoeken. Het is vooral grondwater dat door het gebied stroomt: ,,Een vuistregel is dat water ondergronds elk jaar een meter aflegt. Dus regenwater dat een kilometer verderop valt, stroomt over 1000 jaar door dit gebied.”

Theo Quekel: ,,De echte wandelaar vindt zijn weg hier wel, maar voor een dagjesmens is het moeilijk. Die kiest voor de paden in de Loonse en Drunense Duinen."

Uniek, maar ontoegankelijk

Het is ook het water en de moerasgrond die het gebied enerzijds uniek maken, maar anderzijds erg ontoegankelijk. ,,De echte wandelaar vindt zijn weg hier wel, maar voor een dagjesmens is het moeilijk. Die kiest voor de paden in de Loonse en Drunense Duinen”, meent Queckel. Van de twee vlonderpaden die nu zijn aangelegd maakt de één een wandelronde mogelijk, de ander zorgt ervoor dat je van Udenhout naar de Loonse en Drunense Duinen kunt wandelen. De kosten waren minimaal voor het Brabants Landschap: een paar duizend euro. ,,Het aanleggen was nogal een opgave. Soms ging het zelfs niet omdat het te nat was.”

De beheerder verwacht niet dat het aantal wandelaars toeneemt. Vooral ook omdat Brabants Landschap weinig tot niets doet aan de recreatieve functie van hun gebieden. ,,We kiezen eerder voor natuur en beheer. De aanleg van deze vlonderpaden voor wandelaars zijn in die zin voor ons dus bijzonder.”