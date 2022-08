Na drie jaar komt er weer leven in leeg horecapand Goirle: Kostelijk gaat dit najaar open

Van Riel wil vanaf het najaar ‘verschillende concepten in één pand’ gaan uitbaten. Dat betekent dat de zaak straks in de ochtend open gaat voor koffie en gebak. Van Riel: ,,En daarna hebben we diverse verse broodjes, om hier op te eten of mee te nemen. Dat loopt over in ons ‘cafetaria plus’, zoals ik het maar even noem. Waar gasten kunnen dineren, maar ook friet en snacks kunnen afhalen.”