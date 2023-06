Na een foute berekening moet tulpenboom wel om, zegt ontwikkelaar: ‘Het was nooit onze bedoeling’

Gemeente­huis wijkt voor dorpshuis: plannen voor nieuw dorpshart Haaren krijgen veel complimen­ten

HAAREN - ‘Laat maar komen’. Dat was grofweg de reactie van Haarenaren op de ideeën die landschapsarchitecten Houtman+Sander dinsdagavond presenteerde. In het oude gemeentehuis welteverstaan, dat in diezelfde plannen zal wijken voor een nieuw, groter dorpshuis mét woningen erbij.