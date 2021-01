Na harde smak met fiets krijgt Tilburgse gelijk van rechter: moet de biggenrug nu overal anders?

De biggen- of varkensruggen zijn betonnen bolvormige afscheidingen die vaak gebruikt worden tussen weg en fietspad. Anouk Dekkers ging in de nacht van 12 op 13 januari 2019 tijdens een goede regenbui onderuit, nadat ze zo'n rug over het hoofd zag. Ze fietste vanuit de Piushaven richting Goirle. De vrouw stak de kruising van de Groenstraat met de Winkler Prinsstraat over, om zo het fietspad op te rijden. Daar rijdt ze echter tegen het lage betonblok aan en komt ten val. Ze hield daar onder meer drie breuken in haar hand, één in haar schouder, een gebroken tand, een bont en blauw gezicht en diverse kneuzingen aan over. ,,Hartstikke gevaarlijk”, stelde Dekkers destijds al, nadat meerdere fietsers in het Brabants Dagblad hadden geklaagd over de ruggen.