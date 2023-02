Na reset staat Friso Emons met vertrouwen op het ijs: ‘Aan mijn resultaten ook wel te zien’

De Tilburgse shorttracker Friso Emons (24) hervond met hulp van de bekritiseerde bondscoach Niels Kerstholt het zelfvertrouwen. Zaterdag eindigde hij als derde in het wereldbekerklassement over 1500 meter.

Wat hij van dit post-olympische seizoen kon verwachten? Shorttracker Friso Emons wist het bij de start in oktober oprecht niet, maar stelt vier maanden later bij de wereldbekerfinale in Dordrecht vast dat hij blij is met hoe het is gelopen.

,,Op alle vlakken ben ik beter dan ik ooit geweest ben. Dat is aan mijn resultaten ook wel te zien. Hiervoor had ik nog nooit A-finales gereden, nu een handvol in de wereldbeker. Een paar keer vierde geworden, dat knaagt wel een beetje. Het gaat nu om de medailles”, zegt Emons opgewekt.

Op de resetknop drukken

Hoe anders was zijn humeur een jaar geleden. Emons greep naast een plek in de selectie voor de Olympische Spelen in Peking. Dus drukte hij op de resetknop. ,,Ik moest me herpakken en uitvogelen wat ik anders kon doen om een volgende stap te zetten in mijn carrière. Zoiets heeft tijd nodig en dat maakt het lastig. Maar ik heb nu het gevoel dat ik een algehele topsporter ben geworden”, aldus de 24-jarige Tilburger, die voor zijn sport in Friesland neergestreken is.

Boegbeelden van de Nederlandse shorttrackploeg Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting lieten zich kritisch uit over het programma van bondscoach Niels Kerstholt. Zij werkten hiervoor jarenlang met Jeroen Otter, die na de Spelen toe was aan een sabbatical. ,,Ik zit inmiddels vijf jaar in de nationale selectie”, aldus Emons. ,,Hoe langer je gewend bent om op een bepaalde manier te werken, hoe moeilijker het wordt om dat nog te veranderen. Misschien zijn wij van de jongere generatie nog wat meer kneedbaar?”

Quote Deze manier van trainen past gewoon beter bij mij en helpt mij vooruit in mijn ontwikke­ling Friso Emons (24), shorttracker uit Tilburg

Voor Emons kwam de frisse wind die er dankzij de nieuwe staf waait juist als geroepen. ,,Deze manier van trainen past gewoon beter bij mij en helpt mij vooruit in mijn ontwikkeling. Niels is meer gefocust op techniek, dat is de basis. Daaraan werken uit zich bij mij in vertrouwen op het ijs. In deze sport nodig om acties te maken en jezelf zo in een winnende positie te manoeuvreren.”

Volledig scherm Friso Emons juicht nadat hij de B-finale van de 1500 meter heeft gewonnen in Dordrecht. © Orange Pictures

De teleurstelling van het mislopen van de A-finale op de 1500 meter spoelt Emons zaterdag op de Sportboulevard in Dordrecht snel weg door in de uitverkochte schaatshal juichend als eerste over de finish te komen van de B-finale. Het levert hem genoeg punten op om achter twee Zuid-Koreanen als derde te eindigen in het wereldbekerklassement van de langste afstand. ,,Dat ik zonder podium te rijden algemeen wel top drie eindig, is een mooi resultaat waar ik ontzettend trots op ben. Ik ben het hele seizoen constant geweest, dat is het belangrijkste.”

Echte racer op de 1500 meter

Vanuit het IJssportcentrum Tilburg is Emons de eerste die het tot de mondiale shorttracktop schopt. Hij ontpopt zich als een echte racer, met de 1500 als favoriete afstand. ,,Daarop krijg je te maken met verschillende situaties waar je altijd maar weer als beste uit moet zien te komen. Dat aspect vind ik het mooiste”, geeft Emons aan. ,,Ik heb het uithoudingsvermogen en schaats vooral op instinct. Tegen het einde van een rit hoor of zie ik de coach niet meer, dan zit ik in mijn eigen zone en moet ik in een split second beslissingen maken. Daar heb ik een soort van zesde zintuig voor.”

Quote Met wie ik in de rit zit schrikt mij niet af Friso Emons (24), shorttracker uit Tilburg

Natuurlijk vraagt Emons zich weleens af wanneer het zijn beurt is om uit de schaduw te treden, bijvoorbeeld als hij deze zaterdag Jens van ’t Wout naar de derde plaats ziet rijden. Onlangs won Emons bij de Europese kampioenschappen in de Poolse havenstad Gdanks zijn eerste individuele medaille: brons op de 1500 meter achter kampioen Van ’t Wout. ,,Als Nederlands team zijn wij ontzettend goed op de relay, daar scoren wij vaak op. Maar in de basis ben ik een individuele sporter en wil ik het ook zelf doen. Met wie ik in de rit zit schrikt mij niet af. Namen zijn niet groter dan die van mij in een finale.”

Emons zegt het met een bravoure die verraadt dat hij klaar is voor voor een uitschieter naar boven. Dat moet dan gebeuren op de 1000 meter van zondag of bij de WK over een maand in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

Volledig scherm Shorttracker Friso Emons uit Tilburg. © Orange Pictures