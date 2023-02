Na ruim vijf uur rijden de treinen tussen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg weer

in herinnering Laatste telg van de Joodse gemeen­schap te Oisterwijk rust naast haar vader en moeder

OISTERWIJK - Op 78-jarige leeftijd is Marijke Wagenaar-van Oss overleden. De Bossche Jodin groeide op in Oisterwijk, waar ze het laatste lid was van de Vereniging Israëlitische Begraafplaats.