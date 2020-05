Naar de Efteling? Nog 46.000 wachtenden voor u

Wat is druk? De weekmarkt van Tilburg krijgt volgende week toch maar eenrich­tings­ver­keer

19:35 TILBURG - ,,Het loopt met al dat volk de spuigaten uit op de weekmarkt", vindt Marjet Pals, behalve raadslid van Lijst Smolders Tilburg ook marktkoopvrouw. ,,We hebben het ook vandaag weer in goede banen weten te leiden", meent marktmeester Frits Meurs. ,,Maar om dat nog beter te kunnen doen, voeren we volgende week eenrichtingsverkeer in.”