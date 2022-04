Nachos met roze chocolade en tropisch fruit, The Nacho Bar open aan de Heuvel: ‘Alsof je met je cocktail in de jungle zit’

Het vrolijke geklingel van de rijdende karren met flessen sterke drank galmt rond het Heuvelplein. Op weg naar The Nacho Bar, de nieuwe horecatent die tussen kledingwinkel Pull & Bear en de karaokebar is geland. Het pand naast het voormalig ‘pisstraatje’ - waar de ammoniakgeur inmiddels is verdwenen dankzij de komst van horecazaak Vine en wooncomplex Tilia - is omgetoverd tot tropische jungle.



Palmbomen bij de bar, planten hangend aan het plafond en drukke printjes op de vloer. ,,Mexicaanse invloeden: kleurrijk en tropisch’’, vertelt eigenaar Charles Veerkamp. De lounge-muziek speelt op de achtergrond, een bar van dertien meter met flessen drank gepresenteerd aan de muur, afwisseling van fleurige stoelen en banken in de kuil en een heuse ‘photobooth’. ,,Gericht op het verlengde van de zaak, alsof je met je cocktail in de jungle zit.’’