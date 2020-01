Nachtmerrie voor klussende huiseigenaar uit Loon op zand: krakers vernielen huis ‘voor duizenden euro's’

Live Persconfe­ren­tie met advocaten Van Laarhoven van start op Schiphol. Broer Frans: ‘Hij slaapt vanavond in een bed’

20:03 TILBURG - ,,Het was tot op het laatste moment spannend.” Nu de veroordeelde coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) is aangekomen in Nederland geven zijn advocaten een persconferentie op Schiphol. De advocaten vinden dat Van Laarhoven eerst medische zorg nodig heeft en niet meteen naar de gevangenis in Vught moet worden gebracht. Frans van Laarhoven, de broer van Johan, spreekt ook op de persconferentie en vertelt emotioneel over de rollercoaster waar zijn familie in leefde de afgelopen jaren.