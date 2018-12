Nachtmerrie voor Roy Donders: ‘Mijn bedrijf is failliet, het is verschrikkelijk’

‘Tien stukjes betonmat. Ik dacht dat het afval was’

9:04 Gewoon wat knipafval, wat stukken betonmat. Voor zo ongeveer niemand interessant, maar betonvlechter Mark van V. had daar wel een bestemming voor. ,,Ik denk: ik leg het apart om de volgende dag op te halen.” De V. liep tegen de lamp in Tilburg. ,,Het was geen kwade opzet. Het was gewoon ongelukkig aangepakt", aldus zijn advocaat.