Nanda ‘schaamt zich dood’ nadat brandweer haar flat in hees: ‘Zit door kapotte lift nog weken binnen’

Ernest Potters (1953-2022): met een groot hart op de bres voor de kunsten

TILBURG - Zelf was Ernest Potters een uitstekende fotograaf en hij was beretrots dat grootheden als Frank Zappa voor zijn lens hebben gestaan. Maar hij was bovenal een stimulator voor kunstenaars in de stad. De Tilburger is woensdag op 68-jarige leeftijd overleden.

10 augustus