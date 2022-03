Natuurfotografen exposeren in Drunen: ‘Mijn camera is mijn tweede oog’

,,We hebben een gewaardeerd niveau”, weet ook voorzitter Stan van Dongen. ,,Bezoekers weten dat kennelijk ook, want we trekken ruim vierhonderd mensen.” Overigens moesten ze de voor de eerste keer de portemonnee trekken. ,,De zaalhuur is bijna verdubbeld, vandaar. Maar we krijgen er wel een geweldige ruimte voor terug, zonder buitenlicht. Dus komen de foto’s het meest tot hun recht.”