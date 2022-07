Nazi’s haalden trappisten en trappistinnen uit hun kloosters: het drama van de familie Löb herdacht

Burgemees­ter Goirle waarschuwt raad: bezuinigen op ambtenaren is ‘onmogelijk en onverant­woord’

GOIRLE - De nieuwe coalitie in Goirle gaat op zoek naar twee miljoen euro aan bezuinigingen, maar burgemeester Mark van Stappershoef geeft vast een waarschuwing. Verder snijden in het ambtenarenapparaat is ‘onmogelijk en onverantwoord voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers’.

29 juni