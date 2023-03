Nederland niet toegankelijk genoeg voor mensen in rolstoel, Efteling en Beekse Bergen maken inhaalslag

In 2017 maakten verschillende vrijetijdslocaties de afspraak om zich in te zetten voor een meer rolstoelvriendelijke plek, met behulp van geld en advies vanuit de Zonnebloem. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat er sindsdien veel verbeteringen zijn doorgevoerd. ,,Het wordt steeds beter, maar we hebben nog een lange weg te gaan”, aldus een woordvoerster van de Zonnebloem.

Het Bonnefanten in Maastricht, Safaripark Beekse Bergen, het Rijksmuseum, Madurodam, het Nederlands Openluchtmuseum en de Efteling pasten onder meer de wc’s aan en voorzagen hun websites van relevante informatie. Waar mogelijk zijn drempels verwijderd, deuren verbreed, paden aangepast, verschoningsruimtes gerealiseerd en muren verlaagd of vervangen door netten voor beter zicht.

Ook omgang met rolstoelgebruikers van belang

Ook leert het personeel van de Efteling, Beekse Bergen en het Rijksmuseum direct tot iemand in een rolstoel te spreken en dit niet via de begeleider te doen. ,,Zowel de technische als de sociale aspecten van toegankelijkheid zijn belangrijk om mensen met een beperking zich welkom te laten voelen”, licht de woordvoerster van de Zonnebloem toe.

De nieuwe attractie van de Efteling heeft geen aparte ingang voor mensen met een lichamelijke beperking. Zo kunnen gezelschappen het avontuur dat al in de rij begint samen beleven. Deze lijn wil de Efteling graag in alle nieuwe attracties doortrekken, zodat er in de toekomst geen onderscheid meer is. Ook de andere ondervraagde vrijetijdslocaties focussen hierop. Wel is dit een tijdrovend proces, wat betekent dat het nog lang duurt voordat iedereen aan alles mee kan doen.