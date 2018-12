Niemand wil een haan, dus worden er elk jaar 45 miljoen hanen gedood

Vrouw slipt over de weg en knalt tegen lantaarn­paal in Ber­kel-En­schot

12:13 BERKEL-ENSCHOT - Een vrouw is zondag lichtgewond geraakt door een eenzijdig ongeluk in Berkel-Enschot. Zij verloor de macht over het stuur en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand.