Nieuw monument voor 22 Tilburgse oorlogsdoden: ‘Het is nodig dat we de slachtoffers blijven herdenken’

De stad was slechts enkele maanden bevrijd toen op 1 februari 1945 de Minister Talmastraat in Tilburg getroffen werd door een V-1 bom, ook wel een vliegende bom genoemd. 22 mensen kwamen hierbij om het leven. De oorlogsslachtoffers liggen begraven op de begraafplaats Goirke in Tilburg. Kort na het ongeluk is er een monument geplaatst, maar na 77 jaar had deze zijn beste tijd wel gehad.