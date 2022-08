Nieuw Tilburgs evenement: het internationale Music Film Festival is klaar voor het witte doek

Zo sluiten voor de eerste editie Poppodium 013, filmhuis Cinecitta, de Pathé Bioscoop in het centrum, jazzpodium Paradox en Theaters Tilburg zich aan. ,,Als volwaardige partners”, vertelt Gerard van den Broek. ,,Niet dat we daar alleen een zaaltje huren, ze denken en organiseren mee.”

Zo is er op vrijdag 2 september een première van een concertregistratie van Epica in Pathé. De metalband is in Nederland minder bekend, maar wereldwijd bezig aan een zegetocht bezig. De dag erna treedt de groep op in het Poppodium. Ook de documentaire RK Veulpoepers BV: De Hippies van Beek zal tijdens het festival te zien en wordt met livemuziek ondersteund.