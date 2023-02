Nieuwe atletiekbaan van Achil ’87 moet honderden sporters trekken

10 uur per dag werken voor 2 à 3 euro per uur: asielzoe­kers geronseld voor illegale arbeid

GILZE - Uitbuiters, mensenhandelaren en illegalen zijn structureel actief rond het asielzoekerscentrum in Gilze, een van de grootste in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Vooral asielzoekers zijn de dupe. Omwonenden zijn bezorgd. ,,Het aantal ongure figuren is toegenomen.” Volgens het COA en de gemeente is er weinig aan de hand.

5 februari