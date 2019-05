Nieuwe campagne in de strijd tegen files: Brabant moet op de fiets naar het werk

Rijenaar (33) opgepakt met vuurwerk in zijn auto en drugs in zijn onderbroek

20 mei TILBURG - Een 33-jarige man uit Rijen die maandagochtend vroeg werd opgepakt in Tilburg, bleek bij een controle in het bezit van behoorlijk wat drugs. Ook was hij onder invloed van amfetamine en had hij illegaal vuurwerk in zijn auto. Zijn rijbewijs is afgepakt.