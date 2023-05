Nieuwe eigenaar tikt maar liefst 139.920 euro af voor schilderij van geboren Tilburger Van Spaendonck

Gebroken scheenbeen én operatie voor Reeshof-spe­ler na fikse tackle: ‘Harder ingrijpen, anders houd je gekken op het veld’

Het was hartverscheurend voor de equipe van SV Reeshof: Stievie Semil brak in een duel op het veld bij Dubbeldam zijn scheenbeen. ,,Dit was geen normale sliding en de scheids had daar ook harder tegen mogen optreden.” Hij gaat een lange herstelperiode tegemoet.