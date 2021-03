Nieuwe stap voor Roy Donders: Tilburger start kliniek voor huidverjonging

OM: ‘Sleutel­spe­ler’ binnen kinderpor­no­we­reld aangehou­den, man uit Tilburg zit vast

19:19 TILBURG - Een ‘keyplayer in kinderporno via darkweb’. Zo noemt het Openbaar Ministerie een 37-jarige man uit Tilburg. Hij is maandag aangehouden door een bewapend arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies. De Tilburger zou via meerdere fora en chatrooms op het darkweb kinderporno hebben verspreid. Ook maakte hij het mogelijk dat anderen dat deden, stelt het OM.