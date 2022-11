NL-alert voor zeer grote brand Tilburgs industrieterrein, metingen naar mogelijk gevaarlijke stoffen

Veel vragen over opvangplek­ken in Diessen, wel een ‘goede sfeer’

DIESSEN - Waarom was voor de Nieuwe Erf in Diessen gekozen als tijdelijk opvangadres van vluchtelingen. Hebben de inwoners daar nog iets over te zeggen, was een andere vraag. De naar schatting honderd Diessenaren hadden maandagavond veel vragen voor burgemeester Evert Weys.

7 november