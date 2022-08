Nóg een nieuw hotel aan Vennelaan in Oisterwijk, met vegan-restaurant

Man (26) opgepakt na mislukte straatroof op Spoorlaan in Tilburg

TILBURG - Een 26-jarige Tilburger is maandagmiddag in zijn stad aangehouden nadat hij had geprobeerd iemand te beroven. Hij had het voorzien op de tas van een 22-jarige plaatsgenoot. Het slachtoffer hield zijn tas stevig vast waardoor zijn snode plannetje mislukte.

23 augustus