NS komt met oplossing voor drukke trein: goedkoper reizen tussen Eindhoven en Den Haag buiten spits

Concert valt stil, zeldzame stadsonder­schei­ding voor Guus Meeuwis: ‘Oh man, ik ben er beduusd van’

TILBURG - Hij is er even stil van. Guus Meeuwis moet op zondagavond opeens ophouden met spelen in het Tilburgse Poppodium 013, als hij onverwacht de Gouden Erepenning van Tilburg krijgt. Een zeldzame onderscheiding van de stad.

9 oktober