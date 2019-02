Nu al hooikoorts? Wen er maar aan: het is de nieuwe trend en het wordt erger

Wetenschapsplatform Nature Today kopte het gisteren: het hooikoortsseizoen is nu echt goed van start gegaan. Met dank aan het zeer hoge aantal elzenpollen dat in de lucht hangt. Bij het meetstation in Helmond werden er in veertig jaar nog nooit zoveel geteld. Omdat het droog en zacht weer blijft, duurt het leed voort. Nature Today heeft meer slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: als gevolg van de hoge temperaturen zouden de berken best al in maart kunnen bloeien, een maand eerder dan normaal.