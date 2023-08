Nu komt ook de jongste van de zeven Joly-broers bij Trappers spelen: ‘Ik wil het geloof niet alleen in mindere tijden gebruiken’

indebuurt.nl Mysterie: wat doen die stenen van het Pieter Vreede­plein bij de Willem II-passage?

Gespot: in de buurt van de Willem II-passage liggen stenen in de vorm van letters. Hé, kennen we die objecten niet ergens van? Juist ja, dit zijn de zitjes van het Pieter Vreedeplein. Wat doen die daar? Gemeente Tilburg geeft antwoord.