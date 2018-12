Ober blundert wéér met bonnetje na rietjesrel met Eindhovense: 'We hebben hem meteen ontslagen’

TILBURG - Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Zou je denken tenminste, maar bij het Tilburgse restaurant RAW weten ze inmiddels wel beter. Want de ober die afgelopen zomer een klant belachelijk maakte op een bonnetje, is pas geleden wéér in de fout gegaan. Op min of meer dezelfde wijze: wéér met een bonnetje. ,,We hebben hem op staande voet ontslagen”, bevestigt een medewerkster.

De medewerkster is met stomheid geslagen. Hoe kan iemand, na een officiële waarschuwing en massale aandacht in de media, opnieuw zo in de fout gaan? ,,Wij snappen er in elk geval helemaal niets van”, zegt de medewerkster tegen deze krant. ,,Toen we het bonnetje onder ogen kregen, hebben we hem meteen weggestuurd. Hij hoeft hier niet meer terug te komen.”

Wat er precies op het bonnetje stond, is niet duidelijk. Volgens de collega hebben de gasten er dit keer niets van meegekregen. ,,Het was een grap die alleen intern is rondgegaan.” Maar dat maakt het voor zijn collega’s niet minder erg. ,,Hij heeft kennelijk niet goed nagedacht wat zijn eerste fout allemaal teweeg heeft gebracht.”

Ophef

De eerste blunder genereerde inderdaad flink wat ophef op social media, onder voor- en tegenstanders. Het zat zo: Willemijn Peeters, een voorvechtster voor een schoner milieu, was met haar vriendinnen gezellig aan het drinken bij RAW en gaf aan liever geen rietje bij haar cocktail te willen. Want: er drijft al veel te veel plastic soep in de oceanen.

Vervolgens kreeg Willemijn een bonnetje onder ogen waarop ze door de ober belachelijk werd gemaakt. ,,Geen rietje, wat een kutleven heb je dan”, stond er onder meer. De Eindhovense reageerde verrast en deed haar verhaal in deze krant, waarop RAW en de ober ineens landelijk nieuws werden. RAW trok direct het boetekleed aan en gaf de ober een officiële waarschuwing.

Plasticvrije zone

Die gaf aan zich kapot te schamen en slecht te slapen door alle ophef. Ondertussen nam de eigenaar achter de schermen contact op met Willemijn. De twee dronken een paar koppen koffie, er ontstond een Whatsapp-groepje én het leverde iets op. RAW deed de plastic rietjes in de ban en gebruikt voortaan alleen nog maar biologisch afbreekbare. Het duurde niet lang of andere restaurants in Tilburg volgden het voorbeeld van RAW.