Oisterwijk stevent af op tekort: raad moet zich buigen over hogere kosten voor de burger

Twee struikel­ste­nen belanden vlak voor 4 mei in de container, nabestaan­den overstuur

TILBURG - Tot ontsteltenis van nabestaanden zijn twee struikelstenen in een container beland bij wegwerkzaamheden. ,,Het doet me verdriet dat de gemeente Tilburg niet in staat lijkt de gedachtenis van deze inwoners veilig te stellen, zoals ze ook tijdens de oorlog weinig deed om haar Joodse inwoners te beschermen.”